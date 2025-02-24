鄭宗哲大聯盟熱身賽選保送　林家正代跑沒打擊機會



▲鄭宗哲春訓熱身賽替補出賽選到四壞球保送。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

台灣旅美球員今天分別在大聯盟春訓熱身賽上場，鄭宗哲替補上陣，有選到1次四壞球保送，而林家正只有上場代跑。

底特律老虎隊內野手李灝宇今天擔任先發二壘手，排在第8棒，面對紐約洋基隊，3打數沒有安打，被三振1次，春訓首安尚未出現。

匹茲堡海盜隊今天交手明尼蘇達雙城隊，海盜隊內野手鄭宗哲在第6局替補上場，並且接替第6棒位置，鎮守游擊大關，獲得2次打擊機會，選到1次四壞球保送，並且跑回1分，大聯盟春訓打擊率0.333。

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至於今年加盟運動家隊的捕手林家正，由於獲得大聯盟春訓邀請，放棄參加世界棒球經典賽資格賽，今日運動家隊遭遇科羅拉多落磯隊，第5局上場代跑，替球隊跑回分數，不過第6局隨即就被換下場，沒有獲得打擊機會。

2019年林家正效力亞利桑那響尾蛇隊，2023年轉戰多倫多藍鳥隊，去年重返響尾蛇隊，季後成為自由球員，在12強賽扮演重要角色，幫助中華隊順利奪冠，其中冠軍戰轟出全壘打，但8局上被球擊中右手指提前退場，經診斷為手指挫傷，不過依舊列入經典賽資格賽集訓名單。

中華隊開訓當天林家正沒有現身，原因是飛往美國談約，確定加入運動家隊後，考量專心投入春訓，無緣參加這次經典賽資格賽。