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訪問內容引起輕敵質疑　伍祐城抱歉：表達不夠清楚明確

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，伍祐城。（圖／記者李毓康攝）
▲伍祐城。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

經典賽中華隊投手伍祐城23日受訪回顧前2場出賽，訪談內容引起球迷討論，質疑是否有輕敵的想法，伍祐城24日透過個人IG限時動態為失言道歉。

伍祐城在21日面對西班牙中繼上場，被擊出3支安打，還有1次四壞球，沒有解決任何一名打者，失掉4分自責分，22日伍祐城在對上南非比賽再次出賽，後援1局無失分。

24日凌晨伍祐城透過個人IG限時動態說明，有關昨晚對於西班牙之戰採訪，自己表達不夠清楚和明確，讓大家誤會真的非常抱歉，在此說明回覆的原因如下：
1、在場上我是用盡全力投球，希望能幫中華隊拿下勝利，可惜自己狀況不是絕佳，被對方打者有效掌握，真的非常對不起辜負大家的期待。

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2、採訪說到直球能解決是聽完情蒐說明打者的熱區及弱點之後的想法，加上對自己的直球比較有信心，所以才想說用直球進攻讓他們打不好，絕非是輕敵的態度。

3. 對西班牙首戰表現很不好，很自責心情也很糟糕，為了緩解採訪的氣氛，跟幾個比較常接觸的記者開玩笑說到西班牙足球比較強，也是希望讓大家不要擔心，我的狀態是可以出賽的。

伍祐城也說，「但我現在知道就算是開玩笑，也不應該在這種場合說出來，以後我會更謹言慎行，在此為我賽前採訪失言道歉。我非常珍惜披上中華隊球衣的機會，也深知自己在球技或是公關還有很多要學習的地方，我會繼續努力，也請大家繼續為中華隊加油，最後的附加賽，無論會不會上場我都會全力幫助中華隊拿下最後的勝利。」

關鍵字： WBC資格賽CT

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