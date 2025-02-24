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徐翔聖「不是年輕就可以失敗」　金句感動球評曾文誠

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐翔聖。（圖／記者李毓康攝）
▲徐翔聖是本次中華隊年紀最小球員。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨日0比6遭到尼加拉瓜完封，中華隊19歲台日混血投手徐翔聖先發2局失2分，賽後他直言不甘心，但希望把經驗吸收，成為未來職業賽場上養分，知名球評曾文誠對於訪問內容直呼感動。

昨日徐翔聖面對首打席，張育成發生失誤，後面被連續敲出安打，結果失掉2分，但及時回穩連抓3個出局數，第2局續投，雖然被擊出2支安打，不過沒有再失分，總計完成2局，被敲出4支安打，有1次三振，失2分，1分自責分，承擔最後敗戰。

賽後徐翔聖在接受電視台訪問，「雖然是回到自己比較熟悉的先發位置，但一開始有被得分，整體結果下來，也沒有幫到球隊贏球，其實蠻不甘心的。」

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有關於第一局隊友的失誤，徐翔聖則說，「發生的事情就發生了，就是專注在每一顆每一個打者，這邊是我們主場，在大家的應援下專注好每一顆球。」

身為本次中華隊最年輕球員，徐翔聖坦言，「沒什麼經驗，那就不要想太多。不能說年紀最小就能失敗，但就是把自己做到最好，雖然成人的台灣隊球衣很重，但就是盡力就好。」

至於這次參加經典賽資格賽的收穫，徐翔聖認為，能在大舞台上得到這種經驗，對職業生涯是很好的，可以帶給他很大的動力。

電視台球評曾文誠提到徐翔聖所說的，「不是年輕就可以失敗，我覺得這句話真的很棒，現在年輕人不但有條件有能力，心理素質還非常的好，這一點我看了覺得非常的感動。」

關鍵字： WBC資格賽CT棒球

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