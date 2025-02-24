中華隊剩3人沒亮相　附加賽孫易磊、莊陳仲敖待命登板



▲孫易磊尚未出賽。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊打完3場分組賽，昨天投手徐若熙與曾竣岳首度登板，全隊只剩下3人尚未出賽，明天最後一場附加賽，勢必將全員待命。

本屆經典賽資格賽中華隊分在A組，21日晚間7點首戰對上西班牙，22日晚間7點交手南非，23日晚間7點遭遇尼加拉瓜。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

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中華隊首戰5比12不敵西班牙，第2場9比1大勝南非，但昨天第3戰0比6遭到尼加拉瓜完封，尼加拉瓜以3連勝取得第1張正賽門票，25日中華隊將與西班牙爭奪A組最後一個經典賽正賽資格。

目前中華隊完成3場賽事，投手方面剩下旅日投手孫易磊與旅美投手莊陳仲敖尚未登板，中華隊總教練曾豪駒受訪時提到，把好的戰力留到明天附加賽，屆時兩人都有機會出賽。

至於野手方面，台鋼雄鷹內野手曾子祐尚未獲得出賽機會，曾豪駒昨天受訪時也強調，曾子祐就是準備好自己，有需要就會安排上場。

由於明天附加賽對於中華隊來說十分關鍵，預計內野陣容還是會以張育成、林子偉、吳念庭等人為主，加上王博玄打擊近況不差，持續排在先發機會很高，曾子祐出賽時機有待教練團安排。



▲曾子祐還沒亮相。（圖／記者李毓康攝）