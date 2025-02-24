快訊／中華隊附加賽公布先發投手　莊陳仲敖對決西班牙拉索



▲經典賽資格賽中華隊投手莊陳仲敖擔綱明天附加賽先發投手。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊25日晚間7點附加賽對決西班牙，勝者可取得明年經典賽正賽門票，大會公布雙方先發投手，中華隊派出效力美國職棒運動家隊體系的投手莊陳仲敖，碰上西班牙右投拉索（Ramon Rosso）。

A組賽事將於2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，採循環賽形式，分組第一可直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者就能晉級。

中華隊首戰5比12輸給西班牙，第2場9比1輕取南非，但昨天0比6遭到尼加拉瓜完封，戰績1勝2敗，明天將與戰績2勝1敗的西班牙，進行最後附加賽，獲勝即可拿到明年經典賽正賽門票。

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莊陳仲敖前年受到傷勢困擾，去年開季從1A出發，總計9場出賽，有5場先發，戰績3勝3敗，防禦率1.67，5月底被升上高階1A，累積9場出賽，有6場先發，取得2勝0敗，防禦率2.56。

後來去年7月底莊陳仲敖被升到2A，戰績1勝0敗，總計投了22局，被擊出15支安打，投出18次三振，6次四死球，防禦率2.05，今年首次獲邀參加大聯盟春訓，中華隊前3戰莊陳仲敖沒機會登板，也是球隊保留的主力先發投手。

中華隊投手群明天全員待命，包括尚未登板的旅日投手孫易磊，還有徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，也都隨時準備上陣。

28歲拉索出生於多明尼加共和國，父親為西班牙籍，本次代表西班牙隊參賽，曾參加2020年東京奧運，也是多明尼加隊奪銅成員，有2季大聯盟資歷，這幾年在墨西哥聯盟以及多明尼加冬季聯盟出賽。

拉索先前在A組首戰遭遇中華隊，中繼3.1局，被敲出1支安打，送出7次三振，無失分，對中華隊有不錯的壓制力。



▲經典賽資格賽西班牙投手羅索。（圖／記者李毓康攝）