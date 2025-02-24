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中華決戰西班牙爭經典賽門票　莊陳仲敖先發機會高

▲▼經典賽資格賽練球日，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊投手莊陳仲敖有機會擔綱明天附加賽先發投手。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊25日晚間7點附加賽交手西班牙，外媒爆料西班牙將推出右投拉索（Ramon Rosso）先發，至於中華隊方面，效力美國職棒運動家隊體系的投手莊陳仲敖，很有機會接下先發重任。

前年莊陳仲敖受到傷勢困擾，去年開季從1A出發，總計9場出賽，有5場先發，戰績3勝3敗，防禦率1.67，5月底被升上高階1A，累積9場出賽，有6場先發，取得2勝0敗，防禦率2.56。

後來去年7月底莊陳仲敖被升到2A，戰績1勝0敗，總計投了22局，被擊出15支安打，投出18次三振，6次四死球，防禦率2.05，今年首次獲邀參加大聯盟春訓，前3場莊陳仲敖還沒有登板，是球隊保留的主力先發投手之一。

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除了莊陳仲敖之外，中華隊投手群將全員備戰，包括尚未登板的旅日投手孫易磊、徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，都有機會上陣。

28歲拉索出生於多明尼加共和國，父親為西班牙籍，本次代表西班牙隊參賽，曾參加2020年東京奧運，也是多明尼加隊奪銅成員，有2季大聯盟資歷，這幾年在墨西哥聯盟以及多明尼加冬季聯盟出賽。

拉索在A組首戰遭遇中華隊，中繼3.1局，被敲出1支安打，送出7次三振，無失分，屆時兩隊先發投手人選，有待官方正式宣布。

▲2025年世界棒球經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／中華棒協提供）
▲經典賽資格賽西班牙投手拉索。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： WBC資格賽CT

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