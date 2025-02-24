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味全龍前進沖繩交流戰　小龍女熱力應援放送

▲味全龍啦啦隊前進日本沖繩應援。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍啦啦隊前進日本沖繩應援。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍與北海道日本火腿鬥士隊的交流賽，今日在沖繩名護球場登場，現場氣氛熱烈，吸引了大量球迷前來觀賽。為了讓更多當地球迷認識味全龍球員，球團特別製作了日文版球員介紹，並免費發送給到場的每一位觀眾。

隨隊前往日本的陣容以一軍球員為主，共計28名球員，其中包含12名投手、8名內野手、5名外野手及3名捕手，顯示球隊對這場比賽的高度重視。

味全龍隊領隊丁仲緯提到，「這次交流賽對味全龍來說具有特殊意義，除了是我們首次海外比賽，也希望透過與日本火腿鬥士的高強度對戰，讓球員累積寶貴經驗。我們也特別感謝日本火腿鬥士隊提供這次寶貴的交流機會。」

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除了當地的日本球迷，現場還有眾多來自台灣的味全龍支持者，比賽開始前，味全龍啦啦隊特別感謝球迷的支持，並與大家合影留念，捕捉下這個充滿歡樂的時刻。

比賽期間應援團長與啦啦隊成員「賴可」和「詩雅」，帶領著在場的台灣球迷們，在看台上熱情地應援，讓球場氣氛達到高潮。不僅如此，台式應援文化也讓當地的日本球迷感到新鮮與有趣，紛紛表示對這種充滿活力的應援方式感到驚喜。

▲味全龍啦啦隊前進日本沖繩應援。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍球迷前進日本沖繩應援。（圖／味全龍隊提供）  

關鍵字： 中職味全龍

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