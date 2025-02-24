味全龍3比12不敵火腿　李凱威雙安表現最亮眼



▲味全龍隊李凱威單場雙安。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍隊史首次海外交流賽，於2月24日在日本沖繩名護市營棒球場出戰日本職棒日本火腿隊，味全動用6任投手，依舊壓不住火緯打線，終場3比12落敗。

這場比賽不僅是味全龍首次踏上海外征戰的重要里程碑，同時也是春訓階段關鍵的實戰測試，今日賽前由味全龍隊黃宗仁副董事長擔任開球嘉賓，捕手則是葉君璋總教練，最終雖然未能奪勝，球隊仍期待透過這次與日職強隊的交手，提升球員競技狀態，為新球季做好萬全準備。

此役味全龍先發投手曹祐齊於首局遭遇亂流失4分，之後投手群輪番上陣，吳俊杰、王維中、郭郁政、陳禹勳及林逸達等接力登板，其中陳禹勳、林逸達各投1局無失分。

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打線方面味全龍於第六局找到突破口，代跑拿莫・伊漾先趁著投手犯規攻佔上得點圈，並靠著張政禹的適時安打，跑回全隊首分。

第7局王順和、郭天信連續安打，李凱威選到保送攻佔滿壘，靠著吉力吉撈・鞏冠的內野滾地球，以及劉時豪適時安打，再添得2分，9局上林智勝代打敲出安打，味全一度攻佔得點圈，但最終沒能再添攻勢。

此役李凱威單場2打數2安打，並選到2次保送，表現最為亮眼，談到這場比賽，他表示，「今天雖然總共打出了10幾支安打，很可惜沒有串聯起來，不過這也是我們學習的好機會。」

今日比賽吸引不少球迷進場觀戰，甚至有死忠龍迷特地飛來沖繩應援，讓李凱威相當感動，「有看到許多龍迷來到現場，非常感謝他們的支持。」



▲味全龍隊投手曹祐齊先發1局失4分。（圖／味全龍隊提供）