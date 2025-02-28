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孫易磊沒機會對陳傑憲　WBC資格賽怒吼「隊友都在學」

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊本周來到台灣參加交流戰，明天派出20歲台灣投手孫易磊交手統一7-ELEVEn獅，孫易磊原本想要對決中華隊學長陳傑憲，可惜陳傑憲因為手腕發炎，確定無法如願。

▲日職火腿隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）
▲孫易磊明天先發登板。（圖／記者林敬旻攝） 

才剛打完世界棒球經典賽資格賽，孫易磊隨即回到母隊，明天即將先發上陣，談到明天比賽，孫易磊表示，「心態有轉換過來，跟平常差不多，就照平常去做，經典賽很早就知道會打，有按照調整節奏，銜接上沒有太大問題。」

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去年在球隊有擔任先發，也有投過中繼，孫易磊坦言，「還是想要先發，但如果上一軍其實都可以，明天按照自己的方式投， 想要丟丟看陳傑憲，明天大概2到3局，但還不是很確定，就看教練團安排。」

火腿隊監督新庄剛志昨天提到，這次來台灣有一個重要的任務，就是想找一款之前孫易磊的爸媽有送他的台灣餅乾，想要買15盒回家。

孫易磊笑說，「之前送了很多不一樣的東西，每次都會帶東西回去日本給隊友，送的東西都不一樣，本身有這個習慣。」

25日在資格賽附加賽面對西班牙登板，孫易磊狂飆三振後怒吼，孫易磊則說，「隊友們都有看比賽，說我丟得很棒，他們有在學我怒吼的動作，其實我當下沒有特別想什麼 。」

目前努力轉為支配下球員，孫易磊也說，「當然希望越快越好，這不是我能控制的，就是自然發生，希望這次交流賽能讓球迷體驗到日職的感覺，讓他們喜歡這種感覺。」

▲日職火腿隊孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）
▲孫易磊明天先發登板。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 日職火腿棒球

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