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古林睿煬交流戰無法登板　招待隊友手搖飲、鳳梨酥

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬這次跟著球隊來到台灣打交流戰，但由於先前側腹傷勢，進度調整不及，確定無法出賽，沒辦法在台灣球迷面前獻技。

▲日職火腿隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）
▲古林睿煬本次交流戰無法出賽。（圖／記者林敬旻攝） 

統一7-ELEVEn獅古林睿煬去年21場先發，戰績10勝2敗，投了125局，被擊出106支安打，包括3支全壘打，150次三振，31次四死球，防禦率1.66，季後與火腿隊簽約，展開旅日生涯。

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無法在這次交流戰登板，古林睿煬表示，「對啊，當然蠻可惜，目前都還蠻好的，沒有什麼特別感覺，身體恢復得蠻好，後面再跟球隊討論後面的行程，對於日本一切都還蠻習慣的。」

以旅外球員身份回到台灣，古林睿煬坦言，「回到一個很熟悉的地方，心情上很放鬆，很自在，想念台灣菜，因為那邊都是生菜，比較習慣吃熱熱的菜。」

今天剛好火腿隊與統一都有練球，古林睿煬表示，「有跟林岳平總教練打招呼，沒有特別聊什麼，明天會找機會跟他合照。」

另外，古林睿煬也特別買台灣特產分享給隊友們，「 他們剛好來台灣，就是想要招待台灣的手搖飲與鳳梨酥，給大家品嚐看看。」

▲日職火腿隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）
▲古林睿煬本次交流戰無法出賽。（圖／記者林敬旻攝） 

關鍵字： 日職火腿棒球

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