孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟



▲郭俊麟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅明天將在台北大巨蛋與日本職棒火腿隊進行交流戰，統一明天派出新洋投左投梅賽斯（C.C.Mercedes）先發，統一總教練林岳平透露，原本人選是郭俊麟。

本周才結束世界棒球經典賽資格賽投手教練任務，昨天林岳平參加賽前記者會，今天與母隊會合，雖然暫時脫離球隊一段時間，他表示，「時時刻刻都有看群組，掌握球隊狀況，明天比賽打了才知道。」

林岳平提到，「在中華隊專心做好事情，球團的事情有各部門教練幫忙，明天梅賽斯最少會投2局，其實原本先發投手屬意郭俊麟，但他上周跑步大腿有點不舒服，為了避免受傷，所以就決定換人。」

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本次火腿隊派出一軍陣容，林岳平認為，「應該是可以，不敢說打得怎麼樣，但球隊是會用百分之百去打這場比賽，當然要以贏的方向去努力，中間有年輕或是受傷剛回來的球員，透過高強度比賽，去學習打國際賽。」

林岳平提到，「這種比賽還是投手，投手的準備是比較關鍵，帶11個投手，裡面也有年輕投手。」

至於明天將對上20歲台灣投手孫易磊，這次孫易磊也在中華隊陣中，林岳平觀察，「明天不知道打者揮不揮得到，因為孫易磊的球蠻剛猛，跟古林睿煬差不多，不過還不曉得我們打者準備的狀態。」