被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」



▲火腿隊外野手萬波中正。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊本周來台打交流賽，火腿隊混血外野手萬波中正由於名字的關係，讓不少球迷印象深刻，萬波中正直言，「是不可思議的緣份。」

首次踏入台北大巨蛋，萬波中正表示，「火腿隊主場是很開放式的球場，而台北大巨蛋有走在時代尖端，有種科幻的感覺。」

由於萬波恰巧是台灣某手搖飲品牌，中正又與中正紀念堂相同，萬波中正笑說，「萬波奶茶店是第一次知道，中正紀念堂是之前就知道，名字跟自己一樣，也很有興趣，想要找時間去走一走，名字能剛好跟台灣連結，是不可思議的緣份。」

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去年因傷退出世界12強賽，無緣與中華隊交手，萬波中正則說，「透過電視看到中華隊在12強表現，展現出來的水準是超乎我想像，國際賽裡面跟中華隊交手比較少，看到那個畫面覺得很感動，也覺得很震撼，應援團也是很有趣，有機會來台灣交手，一面享受應援團，希望能有好的表現。」

明天將有世界棒球經典賽，萬波中正直言，「對於經典賽真的很希望被選上，那是打棒球的人，都很憧憬的舞台，希望能被選上，能站上這個舞台，能有好的表現。」

這次來台打交流戰，萬波中正表示，「現在還在調整階段 盡可能表現 也會有日本球迷會來看，希望把氣氛炒熱起來。」



▲火腿隊外野手萬波中正。（圖／記者林敬旻攝）