「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

The final line for Koyo Aoyagi in his Spring Training debut with the Phillies:



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▲美國職棒費城費城人隊投手青柳晃洋春訓初登板。（圖／路透社）

記者陳立勳／綜合報導

「虎之潛水艇」青柳晃洋去年透過入札制度挑戰大聯盟，加入美國職棒費城費城人隊，今天在大聯盟春訓初登板，遭遇波士頓紅襪隊，投0.2局，失1分退場，終場費城人隊7比5贏球。

前阪神隊投手青柳晃洋在日職154場出賽，投了898.1局，戰績61勝47敗、防禦率3.08，拿過2次中央聯盟勝投王，還有1次中央聯盟防禦率王，生涯兩度入選過明星賽，同時也是東京奧運金牌成員之一。

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今年青柳晃洋與費城人隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，力拚進入大聯盟開季名單。

今日青柳晃洋在4上登板，但上場被瑟賈德（Nick Sogard）和湯普森（Trayce Thompson）接連擊出安打，隨後投出2次保送，奉送對手1分，後面送出2次三振，被教練團換下場休息。

青柳晃洋春訓初登板總計投0.2局，用了29球、12個好球，被敲出2支安打，有2次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，防禦率13.50。