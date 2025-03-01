洋基「火球」新人王出狀況　肩膀緊繃接受MRI檢查



▲洋基隊投手希爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約洋基隊「火球男」希爾（Luis Gil）去年勇奪美國聯盟新人王，但洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪透露，希爾在練投時出現肩膀緊繃狀況，將接受核磁共振（MRI）檢查。

希爾2023年才開過右手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年頂替受傷的塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）進入先發輪值，29場先發，投了151.2局，取得15勝7敗，防禦率3.50，投出171次三振，上季有17場比賽失分在1分以下，與史庫柏爾（Tarik Skubal）、克羅切（Garrett Crochet），並列大聯盟最多。

原本希爾是今年洋基隊設定先發輪值之一，但根據美國媒體報導指出，希爾今天在牛棚練投時，感到肩膀緊繃，將進行核磁共振檢查，受訪時布恩表示，「感覺會耗費我們一段時間。」

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洋基隊先發輪值有柯爾、弗萊德（Max Fried）、羅丹（Carlos Rodon）、施密特（Clarke Schmidt），如果希爾無法趕上開季，史卓曼（Marcus Stroman）可能會是替補人選。

除了吉爾之外，洋基隊，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）近期因出現手肘肌腱炎傷勢，恐怕也趕不上開季。