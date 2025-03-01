大谷翔平春訓首打席開轟　道奇6比5險勝天使

Shohei Ohtani's first at-bat of #SpringTraining ...



Shohei Ohtani's first HOME RUN of Spring Training! pic.twitter.com/k1fScI5BrD — MLB (@MLB) March 1, 2025

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天首度在春訓熱身賽亮相，面對洛杉磯天使隊日籍左投菊池雄星，首局首打席轟出陽春砲，總計3打數敲出1支全壘打，終場道奇隊6比5險勝天使隊。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

3月道奇隊在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平投球會有投球數限制，確保能在最佳狀態下回歸。

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今年大谷翔平將重拾二刀流，最快於5月底到6月初重回投手丘，大谷翔平今天在對天使的比賽擔任先發指定打擊，排在第1棒，也是本季春訓首度出賽，天使隊今天派出先發投手是大谷翔平高中學長菊池雄星，也是他與天使簽下3年6367.5萬合約後，今年春訓熱身賽首度出賽。

大谷翔平第1局上場，對上學長菊池雄星毫不客氣，逮中一顆94英哩速球，轟出左外野陽春全壘打，後面蒙西（Max Muncy）擊出高飛犧牲打再添1分。

天使隊阿德爾（Jo Adell）第2局揮出滿貫全壘打，大谷翔平2局下敲出游擊飛球被接殺，第5局遭到三振，打完3打席退場，道奇在4、5局各得1分追平比數。

9上天使隊先攻下1分，但道奇9局下魯辛（Dalton Rushing）擊出左外野二壘安打，一棒送回2分，形成再見安打。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平春訓首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）