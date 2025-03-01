運動雲

>

大谷翔平春訓首打席開轟　道奇6比5險勝天使

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天首度在春訓熱身賽亮相，面對洛杉磯天使隊日籍左投菊池雄星，首局首打席轟出陽春砲，總計3打數敲出1支全壘打，終場道奇隊6比5險勝天使隊。

前年大谷翔平動了右手肘手術，去年專職擔任指定打擊，但仍創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

3月道奇隊在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，屆時大谷翔平回到家鄉比賽，將以打者身份亮相，本季考量右手肘手術復健，大谷翔平投球會有投球數限制，確保能在最佳狀態下回歸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年大谷翔平將重拾二刀流，最快於5月底到6月初重回投手丘，大谷翔平今天在對天使的比賽擔任先發指定打擊，排在第1棒，也是本季春訓首度出賽，天使隊今天派出先發投手是大谷翔平高中學長菊池雄星，也是他與天使簽下3年6367.5萬合約後，今年春訓熱身賽首度出賽。

大谷翔平第1局上場，對上學長菊池雄星毫不客氣，逮中一顆94英哩速球，轟出左外野陽春全壘打，後面蒙西（Max Muncy）擊出高飛犧牲打再添1分。

天使隊阿德爾（Jo Adell）第2局揮出滿貫全壘打，大谷翔平2局下敲出游擊飛球被接殺，第5局遭到三振，打完3打席退場，道奇在4、5局各得1分追平比數。

9上天使隊先攻下1分，但道奇9局下魯辛（Dalton Rushing）擊出左外野二壘安打，一棒送回2分，形成再見安打。

▲美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平春訓首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慘遭索托砲轟　小笠原慎之介先發1.2局失4分

慘遭索托砲轟　小笠原慎之介先發1.2局失4分

「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

古林睿煬有傷不能打WBC資格賽　餅總早掌握：出賽有點勉強

古林睿煬有傷不能打WBC資格賽　餅總早掌握：出賽有點勉強

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

孫易磊沒機會對陳傑憲　WBC資格賽怒吼「隊友都在學」

孫易磊沒機會對陳傑憲　WBC資格賽怒吼「隊友都在學」

古林睿煬交流戰無法登板　招待隊友手搖飲、鳳梨酥

古林睿煬交流戰無法登板　招待隊友手搖飲、鳳梨酥

WBC資格賽受傷吃止痛藥上場　陳傑憲：一切都值得

WBC資格賽受傷吃止痛藥上場　陳傑憲：一切都值得

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

熱門新聞

銳歐轉往他隊發展？資格賽尋出路 羅戈、勝騎士228後動向明朗

被12強中華隊震撼　萬波中正與台灣「不可思議緣份」

「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度

孫易磊球路「剛猛」不輸古林　餅總透露明天先發本來是郭俊麟

張育成台語教學「兄弟」　火腿洋砲找鞏冠吃早餐

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1銳歐不留味全？羅戈、勝騎士動向明朗

2被中華隊震撼　萬波中正與台灣「緣份」

3「虎之潛水艇」初登板　0.2局丟1分

4徐若熙首戰不能投　林岳平還原資格賽調度

5孫易磊「剛猛」不輸古林　餅總透露郭俊麟

最新新聞

1布克被太陽教頭要求「少講話」

2大谷首打席開轟　道奇6比5勝天使

3獨行俠原有意用唐西奇換「蟻人」

4巴特勒「邁阿密租屋糾紛」遭索賠846萬

5經典賽重返榮耀　請出普侯斯教頭

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366