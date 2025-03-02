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高國輝建議「下半身」很有用　清宮幸太郎見面第一眼：很帥

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，高國輝(右)與清宮幸太郎(左)。（圖／記者李毓康攝）
▲清宮幸太郎與高國輝。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊今日在台北大巨蛋與中信兄弟進行交流戰，富邦悍將二軍打擊教練高國輝今天擔任火腿隊一日客座教練，他先前與清宮幸太郎交流，提供不少建議。得知高國輝球員時期有「棒球情人」的綽號，清宮幸太郎也覺得很帥。

過去曾到火腿隊見習，高國輝表示，「今天被邀請來擔任火腿隊一日教練，他們希望我看到什麼都可以講。」

與清宮幸太郎緣份頗深，高國輝認為，「他在台灣是知名度很高的選手，剛好那一次秋訓在日本，有機會和他一起打擊練習，聊一些東西，他本人也滿有求知慾，問很多問題，把我知道的都告訴他，也沒想到可能剛好對他有些幫助。」

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談到對於高國輝的印象，清宮幸太郎認為，「高國輝在台灣就是明星，第一眼看到他覺得很高大，很帥，會幫忙看我的打擊，感情越來越好，每次見到他都特別開心，以男生的角度來看，也覺得他很帥。」

另外，高國輝給予打擊上的建議，清宮幸太郎提到，「最重要的幫助是下半身，過去打擊比較是靠上半身的力量，他告訴我如何運用下半身的力量，現在上、下半身的力量連動做得很好，在春訓時也都有運用上，動作也越來越穩定。」

關鍵字： 中職日職

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