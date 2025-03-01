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春訓初登場砲轟菊池雄星　大谷翔平修正：揮棒可以更流暢

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天首度在春訓熱身賽出賽，面對洛杉磯天使隊日籍左投菊池雄星，一棒掃出陽春砲，賽後大谷翔平提到，如果肩膀外旋幅度做得更好，揮棒會更流暢。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，首局首打席從高中學長菊池手中，轟出左外野陽春全壘打，第2打席擊成游擊飛球被接殺，第3打席則是遭到三振。

春訓首打席砲轟學長菊池雄星，大谷翔平表示，「兩人已經對決多次，並沒有想太多，開轟只是剛好發生，透過比賽觀察投手球路來揮棒，雖然有些球揮空，但身體狀況沒有問題。」

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去年進行左肩手術，大谷翔平則說，「如果肩膀外旋幅度做得更好，揮棒應該會更流暢，目前左肩也沒有太大問題。」

大谷翔平坦言，「去年與今年春訓的進度都稍微有些落後，希望春訓至少能打50個打席，掌握好的擊球軌跡，當下因為是滿球數，好球就揮棒，壞球就選掉。」

至於今年重拾二刀流，大谷翔平表示，「不會因為擔心受傷就綁手綁腳，雖然目前球速只有93、94英哩，但還有一定球質，手也不會痛，重點還是在如何讓自己變得更好。」

大谷翔平認為，「與其關注數據，我認為最重要的是在職業生涯中，能夠提升多少技術和身體素質，可能永遠不會覺得已經做到極致，會繼續努力，直到自己能夠真正滿意。」

此外，被問到佐佐木朗希日前宣布結婚，大谷翔平透露，「在按摩的時候聽到這個消息，原本還以為是開玩笑，結果是真的，當然是祝福他。」

▲美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平春訓首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

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