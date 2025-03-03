中職違規被開罰66萬　棒協證實收到WBC訊息



▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界棒球經典賽資格賽上周落幕，除了證件分配問題引起討論，2日有社群媒體爆料，指出中華隊因為違規使用電子設備，遭到主辦單位美國職棒大聯盟罰款2萬美元（約66萬新台幣），中華棒協也證實這項訊息。

中華隊上周才在經典賽資格附加賽以6比3打敗西班牙，取得明年經典賽正賽門票，但2日有自媒體社群發文，中華職棒聯盟相關人員偷偷在經典賽資格賽大會後面使用電子設備，被罰了2萬美元，罰單由主辦單位轉交中華棒協。

中華職棒在接受媒體訪問提到，確實有協助搬運的同仁因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。

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由於中華棒協是中華隊與經典賽主辦單位對外窗口，罰單將會由棒協轉給中職，中職將依照罰單金額繳納。

按照大會規定比賽中不能使用電子設備，據了解，在第1場比賽過程中，除了手機之外，筆電與印表機也出現在辦公室，並且列印情蒐資料，被大聯盟人員制止，因此遭到罰款，相關人員也因為沒有配戴證件，一併被請出球場，WBC總裁史莫（Jim Small）都全盤掌握。

過往經典賽主辦單位為方便球隊運作，在合理範圍狀況下，可提供少量的通行手環，進入規範區域，但此次中華隊違規在先，後續想要申請手環，也遭到主辦單位回絕。

中華棒協祕書長林宗成證實，「確實有收到經典賽主辦單位送來的罰款單，將會轉交給中職。」