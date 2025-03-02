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伊藤大海可惜沒投慢速曲球　對決曾頌恩「有很大壓力」

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊2日交流戰8比0完封中信兄弟，火腿隊王牌投手伊藤大海小試身手，2局飆出5次三振，賽後伊藤大海提到，「變化球有比較多課題。」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）
▲火腿隊投手伊藤大海。（圖／記者李毓康攝） 

今日伊藤大海先發出賽，也是春訓以來首度實戰，總計2局被擊出2支安打，送出5次三振，無失分，最快球速152公里。

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談到今天表現，伊藤大海表示，「在台北大巨蛋投球是非常好的經驗，沒有特別緊張，帶著很好的感覺進入比賽，希望把好的感覺繼續下去。」

伊藤大海認為，「今天直球感覺不錯，變化球有比較多課題，慢速曲球沒有投到，有一點可惜，昨天在板凳席上感受台式應援，今天就沒有特別驚訝，球員可以接受應援，是非常令人羨慕的事情。」

第1局連續投出3次三振，但第2局被攻上得點圈，伊藤大海提到，「今年第一次實戰，一開始蠻用力，其實連續投出3個三振，第二局背負著有跑者在壘上去投球，還需要去修正。」

今天被兄弟第4棒曾頌恩敲出安打，伊藤大海則說，「曾頌恩揮棒速度非常快，讓投手造成非常大壓力的打者，希望以後還有機會對戰，非常想要參加明年世界棒球經典賽，重點是這個球季有好成績，期待國際舞台能跟台灣對戰。」

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）
▲火腿隊投手伊藤大海。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 日職中職棒球影音

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