相信兄弟能2連霸　新庄剛志感動：球迷全力加油

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊今日交流戰8比0完封中信兄弟，2場比賽讓中華職棒球隊都沒有得分，火腿隊總教練新庄剛志表示，「我們好的投手比較多。」



▲火腿隊總教練新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

談到這場比賽，新庄剛志表示，「我們好的投手比較多，對於台灣職棒球隊來說，打起來比較辛苦，但這是非常好的經驗，雖然分差蠻大的，感受到球迷專注在每一球，非常享受在棒球，全力為球員加油，覺得很感動。」

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新庄剛志提到，「兄弟第4棒曾頌恩揮棒非常好，打出去落點非常漂亮，還有對手面對右外野深遠安打，轉傳球處理得很好，平野惠一總教練有給予很好的指導，相信中信兄弟今年能拿下總冠軍戰，完成2連霸。」

火腿隊連續2場完封中職球隊，新庄剛志認為，「這兩場比賽非常棒，球迷的加油聲，會記得一輩子，希望明年能來我們主場比賽，火腿隊與台灣有比較多交流，希望接下來每年都有不錯的選手來到火腿隊。」

新庄剛志還說，「最終目標是讓火腿隊主場在觀眾全滿狀態下，有一半是台灣人，兩邊有更多交流，也許未來會有球員想要來台灣打球。」

另外，今天開球儀式擔任打者，直接徒手把球接住，新庄剛志笑說，「開球之前就有想，內角球要接，外角球要打，發現開球投手的球蠻快，其實手蠻痛。」