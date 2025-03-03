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邀請進場火腿交流戰　辜仲諒：基層教練、職棒選手就像教科書

▲中國信託邀請基層教練、球員觀戰火腿交流戰。（圖／中國信託提供）
▲中國信託邀請基層教練、球員觀戰火腿交流戰。（圖／中國信託提供） 

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊上周來台與中華職棒球隊進行交流戰，中國信託商業銀行獨家冠名贊助，2日與中信兄弟交手，為扎根基層推廣棒運，攜手中華棒協，連兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽。

中華棒協理事長辜仲諒指出，基層教練及職棒選手就像一本本教科書，球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質，也就是自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

獲邀觀賽的2024年亞洲青棒錦標賽中華隊總教練、桃園市平鎮高中總教練吳柏宏也提到，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團亦以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

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昨天中信兄弟與火腿隊之戰，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，中信兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿隊總教練新庄剛志接招打擊。

此次火腿隊交流賽，特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢，攤位亦設置高爾夫推桿遊戲，號召棒球迷們體驗小白球樂趣，賽事局間則透過「We are family Cam」，出動中信兄弟吉祥物小翔及艾比助陣，邀請球迷互動。

▲中國信託邀請基層教練、球員觀戰火腿交流戰。（圖／中國信託提供）
▲中國信託邀請基層教練、球員觀戰火腿交流戰。（圖／中國信託提供） 

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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