中信兄弟全方位有水準　萬波中正觀察統一獅打擊更好

記者陳立勳／台北報導

日本職棒火腿隊交流賽2日8比0完封中信兄弟，火腿隊混血外野手萬波中正連續2戰開轟，萬波中正回顧這兩場比賽。



▲火腿隊萬波中正連續兩戰開轟。（圖／記者李毓康攝）

第2局從中信兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）手中轟出3分全壘打，2場交流戰都有全壘打演出，萬波中正表示，「當時沒有人出局，一、三壘有跑者，想要把三壘跑者打回來，想說能有高飛犧牲打，心情上沒有特別壓力，可能是在放鬆狀況下敲出全壘打。」

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這次來到台灣，受到不少球迷歡迎，萬波中正提到，「第一次來到台灣，沒想到獲得這麼多迴響與歡迎，開轟不只火腿球迷很開心，台灣球迷給我很多掌聲與鼓勵，真的非常開心。」

萬波中正認為，「台灣對於棒球非常熱情，這趟我的收穫蠻多，觀察昨天統一7-ELEVEn獅打者，屬於攻擊型，上來都蠻積極出棒，都是第一球攻擊，而今天的中信兄弟，是全方面都不錯，尤其是守備，失誤非常少，有些球不容易處理，但守備做得非常不錯，打擊雖然沒有統一昨天那麼好，不過整體是全方位水準相當不錯的球隊。」

萬波中正提到，「有跟古林睿煬交流台灣的事情，有聊了蠻多，問了一些台灣棒球，之前在沖繩沒有太多交流，可能他比較怕生，回到台灣比較熟悉，就有比較多交流。」

另外，萬波中正也說，「來到球場看到蠻多球迷拿著我的加油毛巾，感受到這麼多人認識，能打棒球真的是太好了，但必須更加努力。」



▲火腿隊萬波中正連續兩戰開轟。（圖／記者李毓康攝）