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中華隊違規用電子設備　WBC告誡再犯最重取消資格

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）
▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中華隊上周才沉浸在經典賽資格附加賽以6比3打敗西班牙，取得明年經典賽正賽門票的喜悅，卻因為中職在比賽期間違規使用電子設備，挨罰2萬美元，被主辦單位警告，如果再犯恐失去參賽資格。

中華隊在資格賽傳出在比賽中違規使用電子設備，負責組訓的中華職棒在接受媒體訪問提到，確實有協助搬運的同仁因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。

由於中華棒協是中華隊與經典賽主辦單位對外窗口，罰單將會由棒協轉給中職，中職將依照罰單金額繳納。

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按照大會規定比賽中不能使用電子設備，據了解，在第1場比賽過程中，除了手機之外，筆電與印表機也出現在辦公室，並且列印情蒐資料，被大聯盟人員制止，因此遭到罰款，相關人員也因為沒有配戴證件，一併被請出球場，WBC總裁史莫（Jim Small）都全盤掌握。

過往經典賽主辦單位為方便球隊運作，在合理範圍狀況下，可提供少量的通行手環，進入規範區域，但此次中華隊違規在先，後續想要申請手環，遭到主辦單位回絕。

據悉，首戰西班牙中職違規之後 ，隔天大聯盟加強檢查進出人員，從飯店搭乘巴士開始控管，有未配戴證件人員想要上車遭到阻止，第2戰面對南非，相關人員想要進入球場十分困難，同時中職也被大聯盟告誡，如果同樣行為再犯，最嚴重可能失去參賽資格。

關鍵字： WBC資格賽CT

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