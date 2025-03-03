不只補強勝騎士　兄弟有望再搶下羅戈



▲羅戈。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）今年在中華職棒內容優異，先前剛落幕的世界12強賽代表委內瑞拉出賽，表現依舊出色，先前傳出日本職棒與韓國職棒球隊表達興趣，據傳將加入中信兄弟。

上季羅戈在富邦先發26場，戰績10勝4敗，投了154局，被擊出135支安打，包括7支全壘打，156次三振，44次四死球，防禦率2.16。

去年季後羅戈穿上委內瑞拉戰袍出戰12強賽，總計4場登板，防禦率3.27，投球內容穩定，其中複賽對中華隊先發4局，無失分。

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大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）看好羅戈有望挑戰日職，甚至是重返大聯盟，據傳羅戈不只吸引韓職，並且還有日職關注，包括太平洋聯盟與中央聯盟都有球隊主動來探詢。

據了解，富邦想要續約羅戈，但一開始開價偏低，雖然後面往上追價，已經無法吸引羅戈，而中信今年補強洋投不手軟，在228期限過後，除了網羅勝騎士（Mario Sanchez）之外，也同時鎖定羅戈，連同激勵獎金，開出約60萬美元合約，雙方已經談妥，預計近期抵台。

中信兄弟球團表示，「目前都仍在與所屬經紀公司做討論，有進一步的好消息會再向大家公告。」