勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟



▲勝騎士。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

去年囊括中華職棒勝投、三振雙冠王洋投勝騎士（Mario Sanchez）去年季後參加世界12強賽，今年沒有與統一7-ELEVEn獅續約，傳出今年將轉戰中信兄弟。

30歲勝騎士上季26場先發，戰績14勝5敗，投了159.1局，被擊出130支安打，包括10支全壘打，送出167次三振，39次四死球，防禦率2.49，包辦勝投王與三振王。

獅隊去年季後積極想要留下勝騎士，並且開出合約，但一直沒有收到正式回覆，勝騎士去年在世界12強賽表現不俗，獲得國外球探關注，包括美職球隊與墨西哥聯盟球隊都有興趣，由於勝騎士職棒生涯沒有上過大聯盟，心中一直有登上大聯盟的夢想，1月份曾經傳出有機會獲得大聯盟春訓的條件。

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不過隨著大聯盟各隊先前陸續公布大聯盟春訓邀請名單，都不見勝騎士的名字，聯盟228接觸期限已過，據了解，勝騎士的身手獲得肯定，不只吸引一支中職球隊興趣，其中以中信兄弟最為積極，開出2年合約，連同激勵獎金，年薪約50萬美元，整份合約總值約100萬美元，預計近期就有機會來台。

中信兄弟球團表示，「目前都仍在與所屬經紀公司做討論，有進一步的好消息會再向大家公告。」