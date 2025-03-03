前進澳職體驗「類旅外」　林子崴、姚杰宏開心收穫滿滿



▲林子崴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅投手林子崴與姚杰宏去年季後先後前往澳洲職棒交流，兩人都是第一次體驗「類旅外」生活，也紛紛表示這次的澳洲行在投球想法與細節上有滿滿的收穫。

去年球季林子崴原是球隊先發投手人選之一，不過開季前受到左手手肘骨刺再度動刀，直到球季末才重返一軍，並跟球隊一同征戰季後挑戰賽與總冠軍賽。為了補足投球局數，教練團安排林子崴前往澳職，總計出賽7場，7.2局被敲出10支安打，投出11次三振、防禦率3.52。

林子崴表示，「很喜歡那邊的氛圍，有來自各地的選手，大家都會互相交流，也都很樂意分享自己的經驗。」

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至於澳洲行的最大收穫，林子崴則說，在投球小細節與想法上，今年球季目標希望自己表現可以很好，至少能把去年在二軍好的投球感覺和內容延續到今年球季。

而姚杰宏則是非常珍惜這次機會，他表示，「畢竟去年球季其實丟得不多，身體能力上面是可以負荷的，所以很想挑戰看看！」

談到這次的澳職經驗，姚杰宏則說，「這是我人生打球第二次這麼的享受，因為在台灣，我比較偏向別人給我能量，讓我在場上可以比較有信心，但這次在澳洲，我踏出這一步，換我去帶動氣氛去鼓勵別人！」今年球季姚杰宏期待能把澳洲的這份熱情帶回台灣，不要害怕犯錯，不管結果如何持續下去。

3月1日獅隊與日本職棒火腿隊進行交流賽，林子崴和姚杰宏都有出賽，林子崴投1局，被擊出1支安打，有1次保送，失1分，姚杰宏投1局，被敲出2支安打，包含1發全壘打，有1次三振，失2分。

當天林子崴賽後提到，「其實整體狀況還不錯，身體狀況也很好，加上今年投手教練有給一些課表，目前調整都很順利。」

姚杰宏則說，「很難得可以面對到那麼高強度的對手，連續2支安打都是失投球被掌握，這部分還需要再調整一下，不過整體狀況都還不錯。」

有關於對於新球季的定位，姚杰宏提到，「目前還沒有明確規劃，不過春訓期間都有在投跨局的投球量，希望把自己準備好，其他部分就讓教練決定。」