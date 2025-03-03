羅力返台投入富邦春訓　9日賽前舉辦見面會



▲富邦悍將羅力舉辦見面會。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將國際球探羅力（Mike Loree）將於本週回到台灣加入富邦悍將春訓，協助洋將調整及客座指導悍將投手群，悍將9日自辦熱身賽賽前，將舉辦賽前見面會，讓羅力與許久不見的悍將家人們見面互動。

悍將隊史傳奇洋投羅力在2022年宣布退休後，轉任富邦悍將國際球探，協助處理外籍洋將尋才及相關事務，也多次代表悍將出席大聯盟冬季會議。今年球季開打前，羅力將在本週回到台灣參加悍將春訓，協助洋將調整及客座指導悍將投手群。

悍將在9日將在新莊棒球場舉辦自辦熱身賽，賽前羅力將在下午4點於二樓場外舞台出席球員見面會，球迷朋友可以透過富邦悍將APP報名參加，兌換拍照會資格，每會員帳號限兌換一組（限量39名）。

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羅力2022年7月23日羅力面對味全龍，先發6局用了88球，61個好球，僅被擊出2支安打，投出8次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第3勝，也是中華職棒生涯百勝，繼前興農洋投勇壯（Osvaldo Martinez）後，羅力成為第2位百勝洋投，中職史上則是第4位百勝級投手。

當年9月初富邦悍將替羅力舉行引退賽，並且在9月中返美，球季結束後羅力在球團正式告知文件上簽名，象徵性地成為中華職棒聯盟第一名取得本土資格的洋將，季後接受富邦邀請，擔任國際球探至今。