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兄弟公布年度調薪　曾頌恩漲幅84.6%、許基宏簽5年合約

▲▼中職曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）
▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟在去年球季拿下年度總冠軍後，近4年也拿下3座總冠軍的殊榮，今日球團公佈球員調薪結果，除先前公佈與江坤宇及詹子賢的合約內容，2025 年球季全隊薪資微幅調整超過11.4%。

中信兄弟許基宏於2014年季中加入團隊，在去年球季結束後，積極與球團討論留隊的規劃，最終中信兄弟球團也與許基宏達成5年平均月薪80萬的合約共識，今年月薪也由52萬調升至64萬，調幅23.1%，期待許基宏在接下來的5年持續披上黃衫，為中信兄弟努力奮戰。

2019年透過季中選秀加入中信兄弟的曾頌恩，2024年也迎來個人「生涯年」，在攻守兩端都呈現破繭而出的佳績，更一舉拿下台灣大賽MVP 的殊榮，也入圍了「年度最佳進步獎」的肯定！曾頌恩今年月薪也由13萬調升至24萬，調幅84.6%，期待曾頌恩能夠繼續以高水準的表現再創生涯高峰，迎接未來每場艱難戰役。

近年來，中信兄弟後援防線最倚重的兩名投手呂彥青與吳俊偉，在今年也雙雙獲得加薪。呂彥青今年月薪由50萬調升至62萬，調幅24%；吳俊偉則是由月薪38 萬調升至50萬，調幅31.6%！此外，兼俱領導能力的王威晨與李振昌，兩位在今年皆與球團簽訂複數年合約，王威晨今年月薪77萬元，李振昌則是月薪63萬元，期待兩位持續用表現帶領團隊，也為球隊帶給學弟們更多正面影響力。

其他調薪部分，岳東華月薪由36萬調升至48萬，調幅33.3%；岳政華月薪30萬調升至42萬，調幅40%；高宇杰月薪由26萬調升至38萬，調幅46.2%；王政順月薪由16.5萬調升至20萬，調幅21.2%；林吳晉瑋月薪由11萬調升至15萬，調幅36.4%；謝榮豪月薪由21萬調升至28萬，調幅33.3%；黃恩賜月薪由16 萬調升至22萬，調幅37.5%；魏碩成月薪由15萬調升至19萬，調幅26.7%；宋晟睿本季也獲加薪6萬元。

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中信兄弟球團對於表現優異選手給予加薪肯定，而表現差強人意的選手則小幅降薪。小幅扣薪部分，投手鄭浩均月薪38萬調降至35萬、吳哲源月薪22萬調降至20萬、楊志龍月薪15萬調降至12.5萬、江忠城月薪13.5萬調降至10萬。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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