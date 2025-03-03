李丞齡開轟4打點　統一獅8比8打平韓職樂天巨人



▲統一獅隊李丞齡開轟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅3日在亞太成棒副球場出戰韓國職棒樂天巨人隊，獅隊首局靠著李丞齡轟出3分打點全壘打，第2局陳鏞基、蘇智傑串聯安打攻下分數，終場兩隊8比8打成和局。

首局獅隊率先得分，張偉聖、陳鏞基獲得保送，李丞齡逮中第一球，揮出左外野3分全壘打，幫助球隊率先取得分數。

2局上獅隊繼續得分，楊竣翔選到保送，林泓弦敲出安打、張偉聖觸身球上壘，形成滿壘局面，陳鏞基擊出右外野安打，先打下1分，蘇智傑補上安打，帶有2分打點，獅隊掌握6分領先。

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第3局獅隊林泓弦敲出適時安打，再添得1分，4局上張偉聖安打上壘，李丞齡適時掃出二壘打，又攻下1分。

獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）擔任本場先發投手，2局無失分，送出2次三振。他說，「這場算是我回來後首場實戰比賽，想先抓個球感，盡量讓好球越多越好，距離開季大約還有三個多禮拜，目前就是一場一場慢慢抓感覺。」

布雷克曾在2019年效力過韓職樂天巨人，但今天交手的打者對他來說都是新面孔，他表示，「樂天巨人似乎有抓到他的投球策略，知道會先使用直球搶下好球數，所以投球過程中，有更加注意球的進壘點和位置。」

本季獅隊投手教練改由霍斯曼（Vince Horsman）擔任，布雷克表示，「以整體投手群而言，霍斯曼非常注重規劃，也讓投手比較知道他們的出賽行程，若規劃好的話，整體表現不需要太擔心。」

此役李丞齡貢獻2支長打，他說，「春訓期間有好好調整打擊狀況，希望能進入開季名單，先把體力拉起來，並透過打擊練習維持手感。」