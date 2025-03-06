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「小鷹俠」找到新東家　小聯盟合約加入教士

▲▼ 「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）。（圖／達志影像／美聯社）
▲伊格列夏斯。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會隊35歲內野手「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）去年季後沒獲續約，根據美國媒體報導，將與聖地牙哥教士隊簽下小聯盟合約。

伊格列夏斯從2011年展開大聯盟生涯，曾經待過波士頓紅襪、底特律老虎、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯、洛杉磯天使、科羅拉多洛磯、教士等球隊。

去年伊格列夏斯以小聯盟合約加盟大都會，總共在大聯盟出賽85場，敲出4支全壘打，26分打點，有6次盜壘成功，打擊率0.337，季後沒有被續留。

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根據大聯盟官網記者卡斯威爾（AJ Cassavell）報導，教士隊將以小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請條件，網羅伊格列夏斯，目前有待體檢通過，預計明天抵達訓練營，如果成功升上大聯盟，年薪將是300萬美元。

教士隊總教練薛德（Mike Shildt）提到，伊格列夏斯能夠勝任多個位置，包括可以守二壘、游擊以及三壘，無論放在哪裡，都是經驗豐富的防守者。

報導中也分析，伊格列夏斯順利加入教士隊之後，二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）有更多空間可以移防一壘，原先一壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）可以擔任指定打擊。

關鍵字： MLB棒球

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