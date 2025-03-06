兄弟上半季大巨蛋票價公佈　蠟筆小新聯名主題4月登場



▲中信兄弟開幕戰票價。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

今年開幕戰將由中信兄弟擔任主場球隊，3月29日及3月30日兩天於台北大巨蛋點燃戰火，今天球團公布上半季台北大巨蛋售票資訊，其中球迷朋友敲碗已久的中信兄弟與蠟筆小新IP聯名主題日，將於4月19日到4月20日登場。

售票時間將於3月11日中午12點起，依序開放季票會員及具會員資格的球迷朋友購票，3月17日中午12點半則將開放全面售票，邀請百萬象迷一起進場，集結進化力量！

中信兄弟將在3月29日及3月30日兩天於台北大巨蛋擔任主場球隊，進行中職36年開幕戰。

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3月29日球團預計於16點10分進行盛大的中華職棒開幕儀式，購買當天指定區域的球迷朋友，還可以收到球迷版「2024進擊冠軍戒指」以及「進化應援短T」，以及「進化攻略手冊」。

此外，球迷敲碗已久的「中信兄弟與蠟筆小新」IP聯名主題日，也即將在4月19日到4月20日登場，本次球團推出限量100組大巨蛋防衛隊「親子雙人套票」，讓你一次擁有蠟筆小新聯名球衣、球帽、懶懶毯、零錢包與枕頭套等入場贈禮，以及享有其他商品優先購買資格，邀請大家一同沉浸在小新的童趣世界吧！

中信兄弟球團為了讓更多球迷朋友可以參與熱血棒球盛宴，本季取消尊爵席座位，與贊助商攜手合作更廣泛的客製化服務，整體提升球迷朋友的看球體驗。

同時球團新增「上半季主場套票」，購買上半季中信兄弟臺北大巨蛋主場套票者，除可享有票券總額之9折優惠外，中信兄弟更是加碼贈送當週主題日紀念票卡乙張，敬邀球迷朋友，在上半季中信兄弟5場大巨蛋主場，享受熱血沸騰的棒球盛宴。

今天球團也公告中華職棒36年上半季臺北大巨蛋售票資訊，將於3月11日中午12點在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，晚間6點開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，3月12日中午12點起享象悠遊卡會員優先購買，3月12日晚間7點中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3月17日中午12點半於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！



▲中信兄弟蠟筆小新主題日票價表。（圖／中信兄弟提供）