大谷翔平手感火熱　春訓首繳單場雙安、連4戰敲安



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平春訓熱身賽單場雙安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在春訓熱身賽交手德州遊騎兵隊，4打數敲出2支安打，連續4場敲安，今年熱身賽首度單場雙安，此役道奇隊打線轟出3發全壘打，最後8比4贏球。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，1局下首打席就從遊騎兵先發投手布坎南（David Buchanan）手上敲出左外野二壘安打，後面靠著對手失誤跑回分數，後面2個打席，分別敲出左外野飛球接殺與二壘滾地球被刺殺。

6局下大谷翔平擊出左外野安打，上壘後被換代跑退場，總計4打數2安打，熱身賽累積打擊率0.417，連續4場安打。

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本場比賽道奇隊火力凶猛，費里曼（Freddie Freeman）3局下率先開轟，敲出左外野陽春全壘打，也是春訓熱身賽第3轟，第4局換成捕手史密斯（Will Smith）開轟，6局下（Tommy Edman）掃出中左外野2分全壘打，終場道奇隊4分差獲勝。

道奇火球男梅伊（Dustin May）先發3局投出3次三振，無失分，拿下熱身賽首勝。

賽後道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷翔平表現，「大谷的長打打得很漂亮，2好球後的應對也很棒，面對左投敲安，代表目前狀況非常好。」

教練團原本只打算讓大谷打3個打席，羅伯斯提到，大谷希望多打一個打席，用好的感覺結束比賽，看起來是一個正確決定。

另外，大谷翔平在3、4局把球棒斷裂，羅伯斯開玩笑，「看來我們得準備更多球棒。」