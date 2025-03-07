WBC資格賽超時統計　中華隊6次違規各隊最多



▲中華隊林佳緯超時三次。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽B組賽程今天結束，資格賽兩組賽程全部完成，本屆導入時間限制，統計本次資格賽，中華隊共有6次違規，是所有球隊最多。

有別於前幾屆經典賽（包含資格賽），今年經典賽資格賽比照美國職棒大聯盟，導入時間限制，其中投手時間限制為壘上無人15秒，壘上有人18秒，打者輪替30秒，倒數剩8秒時準備好打擊。

A組中華隊超時違規共6次，投手陳韻文1次、打者林佳緯包辦3次、投手莊陳仲敖1次、打者宋晟睿1次，西班牙共3次， 包含投手雷法（Elian Leyva）、打者貝爾崔（Engel Beltre）、投手基連（Pablo Guillen）各1次。

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南非有3次，投手伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）、打者強納森．菲利普斯（Jonathan Phillips）、打者恩戈佩（Tlou Ngoepe）各1次，尼加拉瓜打者芒提斯（Juan Montes）有1次。

B組哥倫比亞與中國並沒有違規，德國打者布倫克（Eric Brenk）1次，巴西共有4次，其中投手席瓦（Tiago da Silva）有2次、打者小畢謝特（Dante Bichette Jr.）1次、投手澤山優介則有1次。