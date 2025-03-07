快訊／巴西6比4力克德國搶下門票　明年經典賽參賽隊伍全數出爐



▲巴西隊闖進明年經典賽。（圖／經典賽官方X）

記者陳立勳／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽B組今日進行附加賽，分組賽1勝2敗的德國隊交手2勝1敗的巴西隊，巴西第3局攻下3分，奠定勝利基礎，終場6比4打敗德國，取得最後一張正賽門票。

德國今日1局上先馳得點，包默爾（Simon Baumgardt）把握得點圈敲出安打，帶有1分打點，1局下巴西不甘示弱，二、三壘有人狀況下，先靠著雷吉納多（Leonardo Reginatto）擊出游擊滾地球打下1分，接著小畢謝特（Dante Bichette Jr.）再擊出游擊方向軟弱安打，又送回1分，巴西暫時1分超前。

3局上德國藉由高飛犧牲打得分，把比數扳平，但巴西3局下攻下大局，小畢謝特敲出中外野適時安打，帶有1分打點，洛侯（Lucas Rojo） 掃出左外野三壘打，再送回1分，後面再靠對方投手暴投，多添得1分。

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4局下拉米瑞茲（Lucas Ramirez ）補上適時安打，巴西再得1分，德國第7局用2支安打追回2分，可惜後續無法再拿回分數，以2分差飲恨。

巴西先發投手席瓦（Tiago da Silva）2.2局被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失2分，1分自責分，中繼投手達科斯塔雷莫斯（Pedro Costa）接手0.1局無失分，獲得比賽勝投。

經典賽資格賽兩組賽事全部完成，A組是尼加拉瓜與中華隊勝出，B組則是哥倫比亞與巴西成功闖進明年會內賽。