李政厚春訓第2轟　韋蘭德4局失1分領軍巨人勝白襪

Jung Hoo Lee goes yard for his second #SpringTraining homer ???? pic.twitter.com/jy8kAkDAKD — MLB (@MLB) March 6, 2025

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒舊金山巨人韓國好手李政厚今天在熱身賽轟出2分砲，春訓第2轟出爐，加上新同學42歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）4局失1分，終場巨人隊7比3打敗芝加哥白襪隊。

本場李政厚擔任先發中外野手，排在第3棒，首打席敲飛球出局。李政厚在第二打席從白襪右投坎農（Jonathan Cannon）手中擊出右外野2分全壘打。

李政厚總計3打數敲出1支安打，就是一發2分彈，去年5月因守備撞牆，左肩受傷導致整季報銷，本季春訓熱身賽出賽8場，20個打數，擊出8支安打，包括2支全壘打，有4分打點，打擊率0.400。

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今年季前以1年1500萬美元轉戰巨人隊的韋蘭德，今日先發4局被敲出4支安打，送出4次三振，失1分，本季春訓2場出賽，投6局，失2分，防禦率3.00。



▲李政厚在春訓熱身賽開轟。（圖／達志影像／美聯社）