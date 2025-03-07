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簽下大聯盟、日韓經驗「衛蘭德」　統一獅確定開季5洋投

▲橫濱DeNA新洋投偉蘭德(Joe Wieland)。（圖／達志影像／美聯社）
▲統一獅簽下新洋投衛蘭德。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅備戰新球季，雖然失去了去年聯盟勝投、三振雙冠王勝騎士（Mario Sanchez），不過依舊持續補強洋投陣容，近期網羅具備美國職棒、日本職棒、韓國職棒經驗的35歲投手衛蘭德（Joe Wieland），開季5洋投名單正式確定。

本季獅隊完成續約洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），並且簽下待過日職的左投梅賽斯（C.C.Mercedes）、蒙德茲（Yohander Mendez），還有去年效力韓職的飛力獅（Felix Pena）。

勝騎士今年沒有回到獅隊效力，轉戰中信兄弟，2月初獅隊宣布簽下飛力獅之後，仍持續積極尋找洋投，據了解，先前已鎖定具有大聯盟、日職、韓國職棒資歷的衛蘭德。

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身高188公分、體重92公斤，衛蘭德在2012年在聖地牙哥教士隊登上大聯盟，曾經效力洛杉磯道奇隊與西雅圖水手隊，4年大聯盟經歷，總計出賽12場出賽，有10場先發，戰績1勝6敗，防禦率6.32。

衛蘭德2017年到2018年轉戰日職橫濱隊，出賽37場，21場先發，取得14勝11敗，防禦率3.80，2019改到韓職起亞虎隊發展，整季28場出賽，全部都是先發，戰績8勝10敗，防禦率4.75，去年在墨西哥聯盟塔巴斯科奧爾梅克人隊（Olmecas de Tabasco）共出賽9場，包含6場先發，戰績4勝1敗，防禦率2.95。

統一領隊蘇泰安證實，「衛蘭德已經確定加盟，預計3月中、下旬會抵達台灣，以目前5洋投迎接開季。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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