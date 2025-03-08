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提前適應經典賽計時規則　日本武士隊安排秋訓強化

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）
▲日本武士隊總教練井端弘和。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

2026年世界棒球經典賽將於明年3月登場，日本去年在世界12強賽冠軍戰輸給中華隊，重重跌了一跤，根據日本媒體報導，日本武士隊規劃在秋天舉辦集訓。

根據日媒《中日體育》報導，日本武士隊將計劃在今年秋天舉行強化集訓，目前集訓地點與日期仍在確認中，預計在秋季強化試合前挑選集訓名單。

日本武士隊本周剛打完與荷蘭隊兩場強化試合，日本總教練井端弘和提到，秋季強化試合陣容，將以經典賽名單為核心進行調整。

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報導中也提到，集訓重點是適應大聯盟的投球計時規則，其中壘上無人時，投手要在15秒內出手，壘上有跑者則是18秒。

去年12強賽日本首次體驗投球計時器規則，但經典賽限制更加嚴格，對於尚未採用計時的日本職棒球員來說，會是一項挑戰，去年12強賽投手早川隆久因投球超時違規，導致影響投球節奏，投出多達7次保送。

報導中也說，經典賽明年如果引進大聯盟加大壘包，屆時日本也會加入秋訓課程，而大聯盟球員不會參加秋季訓練，參加秋訓的球員，也不保證都會入選，但希望透過激烈競爭，把有潛力的球員齊聚一堂，提升整體士氣。

日本、南韓、澳洲、捷克明年經典賽都在C組，中華隊也可能被分在同組，日本將要尋求連霸。

關鍵字： 經典賽日本棒球

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