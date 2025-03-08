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「統一尚勇」年度主視覺公布　隊長陳傑憲站C位

▲2025年統一獅隊年度主視覺。（圖／統一球團提供）
▲2025年統一獅隊年度主視覺。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅3月30日主場開幕戰在台南棒球場開打，首戰迎戰台鋼雄鷹，今年2月球隊開訓活動公布年度口號「尚勇」，今日發表年度主視覺。

上半季獅隊主場賽事於ibon售票系統熱賣中，目前到3月9日上午11點止為2025獅卡PLUS會員優先購票，3月9日中午12點到3月11 日上午11點為兆豐聯名卡優先購票，預計3月11日中午12點起全面開賣。

今年2月開訓活動公布年度口號「尚勇」，象徵著獅子軍的精神，那股燃燒不滅的信念，代表球員無畏無懼、奮戰到底的拼勁與球迷背後永遠的支持和堅信不移的信仰。

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今年統一獅年度形象設計與與應對視覺形象整合（React Visual）設計共同合作，以尚勇霸氣為設計核心，安排統一獅隊長陳傑憲、林安可、郭俊麟、潘傑楷、邱智呈、陳重羽、蘇智傑、陳聖平及陳鏞基擔任主視覺角色。

獅子軍展現來勢洶洶的氣勢，蓄勢待發的姿態與堅定的目光，有如獅子狩獵時緊盯獵物的兇狠眼神與霸氣，隨時準備發動攻勢，搭配狂野暴力的拼貼手法為背景，與氣勢凌人獅子軍相呼應，充分詮釋尚勇的獅子軍們絕不好惹。

迎接開幕戰系列，獅隊規劃3月30日下午5點05分及4月3日下午4點05分兩場台南棒球場假日賽事，推出「尚勇開戰主題日」，首戰推出「統一尚勇年度主視覺形象拼圖」，4月3日推出「統一尚勇選手姓名吊飾組」，每場限量7000組，凡當日購票進場球迷均可排隊兌換，年度季票、鑽石席、家庭席、球探席、外野酷炫席均保留贈品兌換，當天場外活動也將規劃一系列好玩尚勇主題活動，邀請球迷朋友一起進場體驗各式好玩遊戲關卡，闖關拿好禮。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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