台美混血好手同場出賽　卡洛爾雙安、費爾柴德沒建功



▲卡洛爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒辛辛那提紅人隊今天春訓熱身賽9比8打敗美國職棒亞歷桑納響尾蛇，其中兩位台美混血好手同場出賽，紅人費爾柴德（Stuart Fairchild）沒安打，而響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）繳出雙安表現。

費爾柴德今天替補上場，第6局上場守中外野，6局下費爾柴德迎來打擊機會，2出局一、二壘有人面對響尾蛇隊投手斯坦波（Mitchell Stumpo），擊出中外野飛球被接殺。

費爾柴德在春訓熱身賽累積13個打席，敲出2支安打，有1分打點，1次盜壘成功，跑回來得到1分，打擊率0.154。

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至於卡洛爾首打席遭到三振，但後面2個打席都敲出安打，替球隊跑回1分，總計3打數敲出2支安打，春訓累積15打席，出現8支安打，包含3發全壘打，有8分打點，以及2次盜壘成功，打擊率0.533。

卡洛爾是台美混血，父親是美國人、母親是台灣人，母親於台灣出生後移居美國路易斯安那州，費爾柴爾德（Stuart Fairchild）母親是台灣人，同樣是台美混血，經典賽對於參賽資格認定較寬，兩人都有機會為中華隊效力。