二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒大聯盟今年春訓開始使用自動電子好球帶挑戰系統，道奇隊今天與芝加哥白襪隊熱身賽，9局上道奇打者費杜希亞（Hunter Feduccia）兩度被裁判再見三振，但他都挑戰成功。

先前小聯盟試用自動電子好球帶以及挑戰系統，今年大聯盟春訓納入挑戰系統，每場比賽有2次挑戰好球帶機會，只要球員拍頭盔就能夠進行挑戰，只有投手、捕手與打者可以提出挑戰。

今日費杜希亞在6局替補上場，9局上2人出局，費杜西亞遭遇白襪隊投手泰勒（Grant Taylor），2好1壞狀況下，泰勒投了一顆外角曲球，主審梅茲判定好球，形成再見三振，而費杜西亞提出挑戰、並且挑戰成功，所以繼續打擊。

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重新打擊之後，費杜西亞面對泰勒的外角卡特球，費杜西亞一樣沒有揮棒，主審再度判定好球，形成再見三振，不過費杜西亞再次提出挑戰，而且又成功。

即使連續2次挑戰成功，但費杜西亞最後還是揮空落空，結果吞下再見三振，終場道奇2比5輸球。



▲美國職棒洛杉磯道奇隊費杜希亞。（圖／達志影像／美聯社）