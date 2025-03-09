Uni Girls年度主視覺亮相　統一獅周五主場推「星光女孩SHOW」

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅本季週六、週日假期在台南棒球場外野特別結合獅隊外野帥氣選手推出「外野酷炫席」外，今年球隊為Uni Girls女孩推出特別企劃，希望讓大家今年能夠看到女孩更多不一樣的一面。



▲2025年統一獅啦啦隊年度主視覺。（圖／統一球團提供）

今年獅隊主場賽事，每逢星期五賽事特別規劃「星光女孩SHOW」活動，每週五都會推出兩位主打星UniGirls女孩，除了賽前在場外會有專屬的簽名見面會，5局中場也會帶來各種不同風格的精彩演出，也有可能會隨機出沒在觀眾席上與大家一起看球，或是擔任局間互動的小主持，Friday Nignt除了可以快樂迎接周末，更可以期待每周女孩們會帶來什麼樣的驚喜！

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滿足更多粉絲想看到女孩們場上場下，各種搞怪可愛又爆笑的日常，球隊行銷今年正式推出專屬UG的Youtube雙週報節目「UG生活Fun送中」。

節目內容包含女孩們應援或工作側拍花絮、也會不定期推出特別企劃讓女孩接受有趣的挑戰，或是內心私房話分享等，「UG生活Fun送中」節目將在統一獅官方YT頻道播出。

今年主視覺上，為了強調女孩們甜蜜風格以及全新制服設計，採用復古美式的設計風格，結合英式莊園般的場景設計，在虛構的夢幻莊園中展現Uni-Girls們甜美俏皮的一面，設計上以帶有美式復古的插畫風格詮釋，輕鬆活潑且充滿活力，整體色調上以帶有粉色結合橘色的杏桃色系為主，搭配粉綠色系的襯托，正如同球春到來一般。宣告新一賽季即將揭開序幕。

4月11日 臺北大巨蛋 龍vs獅 18:35

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