陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團



▲曾宸佐加入陽明高中教練團。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／台北報導

臺北市陽明高中總教練李杜宏日前65歲屆齡退休，先前學校進行招考，包括錄取前台鋼雄鷹外野手曾宸佐與前富邦悍將外野手戴云真。

陽明高中老教頭李杜宏2010年起擔任陽明高中總教練，今年1月底屆齡榮退，原先是學校教練團成員的蔣少瑋，則是升任總教練，蔣少瑋的弟弟是味全龍捕手蔣少宏。

另外，陽明高中先前舉辦教練團招考，共補進守備教練曾宸佐、打擊教練戴云真、徐家安3人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾於2022年在U23世界盃棒球賽獲得最佳外野手獎，2022年曾宸佐在中華職棒季中新人選秀會獲得台鋼第16指名，沒在一軍留下出賽紀錄，去年在二軍出賽35場，打擊率0.137。

去年季後曾宸佐被放在台鋼60人名單外，等待其他球隊機會，但可惜沒有得到回應，今年1月初宣布引退。

2019年戴云真在中職季中選秀會被富邦第6指名，生涯一軍出賽22場，擊出10支安打，包括1支全壘打，有2分打點，1次盜壘成功，打擊率0.217，去年季後被釋出。

至於原先是新北市成功國小少棒隊總教練的徐家安，去年也是小馬聯盟世界少棒錦標賽中華少棒代表隊總教練。



▲戴云真加入陽明高中教練團。（圖／記者黃克翔攝）