趙娟週喜歡新制服「更可愛」　互加樂天河智媛IG

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni Girls今天舉辦2025年Uni-Girls新球季發表會，唯一韓籍成員趙娟週對於今年新制服與應援主題曲都十分喜歡。



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會趙娟週。（圖／記者李毓康攝）

Uni Girls新球季全新制服亮相，今年服裝上衣背心的設計，選用時下最流行的蝴蝶結緞帶代替棒球縫線的線條，保留原有的運動感之外，也增添蝴蝶結緞帶的可愛氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到今年新制服，趙娟週笑說，「啦啦隊新制服很喜歡，特別是蓬蓬裙的部分，跳舞的時候更可愛，更加清新的感覺，希望大家踴躍進場，一起來應援。」



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會趙娟週、包子、侯芳。（圖／記者李毓康攝）

對於今年獅隊主題曲「獅王尚勇」，趙娟週直呼，「很喜歡新歌，曲風很輕快，讓大家都變得很熱情，希望大家多進場，為球隊加油。」

今天受訪時秀了我愛你的中文， 雖然中文表達還不算很好，但趙娟週承諾，「我會努力學中文。」

另外，樂天桃猿今年補進韓籍3名啦啦隊廉世彬、禹洙漢、河智媛，趙娟週透露，「有跟河智媛認識，之前我們有互加IG。」



▲2025年統一獅啦啦隊年度發表會趙娟週。（圖／記者李毓康攝）