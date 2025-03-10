陳傑憲樂見混血好手助陣經典賽　切磋大谷翔平、李政厚想合照

記者陳立勳／台北報導

美國職棒辛辛那提紅人隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）表達有意加入中華隊，參與明年世界棒球經典賽，台灣隊長陳傑憲今天參加機車品牌代言活動提到，「期待能與大聯盟選手能在球場上交流。」



▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

中華隊先前在經典賽資格賽成功晉級，混血外野手費爾柴德近期受訪，表達很有興趣參加明年經典賽，也很有意願代表中華隊出賽。

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有關於費爾柴德有意願參加中華隊，陳傑憲認為，「經典賽是全世界強度最強的比賽，很多大聯盟選手都會參與，當然我希望有好的表現，讓教練與選訓委員肯定我，入選國家隊。」

陳傑憲也說，「費爾柴德的參加，不是更好的事情嗎？可以組成更強的台灣隊，因此我會把目標放在努力把身手打出來，讓教練團肯定，如果真能擠進名單，與他去競爭，是一件很榮幸的事情。」

同時陳傑憲強調，「跟大聯盟選手競爭名單，是值得開心的事情，而不是擔心，蠻期待，能與大聯盟選手能在球場上交流，相信是每位台灣選手期待的事情。」

展望明年經典賽，陳傑憲提到，「認真希望保持健康，打出穩定的成績，能夠入選名單，我們這一組有大谷翔平，還有我喜歡的李政厚，蠻希望跟喜歡的球星切磋，有機會跟他們一起合照。」