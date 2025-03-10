餅總交代不要急　陳傑憲練習狀況好：可以期待一下

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲先前帶領中華隊參加世界棒球經典賽資格賽，並且順利取得明年正賽資格，但比賽過程中不慎手腕發炎，今天陳傑憲出席機車代言活動透露，已經開始正常練球。

先前陳傑憲在經典賽資格賽，協助球隊取得明年正賽資格，但由於手腕發炎，後來火腿交流戰只能代跑。



▲陳傑憲代言機車品牌。（圖／記者周宸亘攝）

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談到目前傷勢恢復狀況，陳傑憲透露，「昨天已經正常與球隊練球，只是還沒比賽，林岳平總教練要我先跟著球隊練球，可能官辦熱身賽會跟著球隊一起走，目前傷勢都沒有大礙，昨天練習狀況蠻好的，可以期待一下。」

陳傑憲提到，「已經正常訓練，打擊練習強度也都正常，只是還沒到比賽強度，至於官辦熱身賽第幾階段可以出賽，可能要問總教練，總教練要我不要急。」

去年經歷世界12強，再到經典賽資格賽，陳傑憲坦言，「畢竟先前已經忙了一陣子，希望這段時間把身體好好恢復，把該加強的地方加強，準備好開季，進度有放慢一點點，也蠻感謝林岳平總教練。」

陳傑憲開玩笑說，「感謝老天爺給我這個傷，可以休息一下，把節奏放慢一點，每件事情都是最好的安排，因為有這個傷，可以休息一段時間。」

另外，目前與球隊合約正在洽談當中，陳傑憲表示，「個人希望開季前有一個結果，目前球隊與經紀人都很努力在討論中，交給經紀人，相信他。」



▲陳傑憲代言機車品牌。（圖／記者周宸亘攝）