廣告新寵兒「保持自我」　陳傑憲「垂直跳」比過往更好



▲陳傑憲代言機車品牌。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲今天出席機車品牌代言活動，近期廣告代言不斷，雖然目前尚未開始比賽，但近期參加球隊檢查，數據反而更好。

去年陳傑憲從世界12強賽到今年世界棒球經典賽資格賽，一路替中華隊效力，陳傑憲表示，「去年在國際賽好表現，得到大家的關注，也不是刻意營造出來，而是按部就班，把自己的節奏與場上該做的事情做好，大家才注意我。」

陳傑憲直言，「不會因為大家注意到我，必須做些什麼，保持我自己，不會因為大家注意，個性去改變，我依然還是我，不會因太多關注而改變我自己，刻意做什麼去取悅喜歡我的人，不必要這樣。」

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由於資格賽傷到手腕，陳傑憲坦言，「從12強打到資格賽，稍微可以暫緩一下，其實有擔心，今年球季會不會像以往那麼穩定，但是相反的是，如果今年成績還是可以穩定，還能入選明年經典賽，豈不是更好，我是這麼認為。」

陳傑憲也說，「不會因為參加這麼多賽事，為自己找藉口，更有動力往前走，經歷這幾個大賽更有經驗。」

另外，近期回到球隊訓練，陳傑憲發現，「像是最近回到球隊有測垂直跳，數據比過往更好，代表身體疲勞度沒有那麼累，體能教練也嚇到，數據還這麼好，可能是維持訓練，一直以來專注在高強度的氛圍，也蠻開心的，這種機會不是人人都有。」



▲陳傑憲代言機車品牌。（圖／記者周宸亘攝）