「小龍女」受邀東亞超級聯賽　海外展現台式應援魅力



▲小龍女受邀參與東亞超級聯賽。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／綜合報導

東亞超級聯賽終極四強賽（East Asia Super League Final 4）於3月7日及3月9日在澳門新濠影匯隆重舉行，最終由日本的廣島蜻蜓隊以72比68擊敗台灣的桃園璞園領航猿，奪得本季東超總冠軍。

而3月9日的季軍戰中，台灣的新北國王以84:80逆轉擊敗日本琉球黃金國王，收下本季東超季軍。

除了場上激烈競爭，本屆賽事更特別邀請味全龍隊10位小龍女，賴可、寧寧、琪琪、星岑、心璇、沛沛、蘿拉、芮妮、群群，以及練習生各務禮美奈，擔任終極四強賽的官方表演團體，為賽事帶來充滿活力與話題性的台式應援文化。

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東超聯盟特別看中小龍女在球場上展現出的熱情與專業形象，期待能將台灣棒球應援的獨特魅力帶入籃球場，讓球迷感受到與以往不同的賽事氛圍。

本次賽事的一大亮點，則是四強賽開幕戰的中場表演。特別邀請來自美國知名樂團Journey的主唱亞奈爾·派達（Arnel Pineda）擔任表演嘉賓，當他開口演唱經典歌曲《Don’t Stop Believin’》時，小龍女們以精湛的舞蹈搭配演出，帶動現場氣氛，讓觀眾熱情沸騰，尖叫聲此起彼落。

與國際巨星同台演出的她們，不僅展現自信與專業，更絲毫沒有怯場，賽後獲得各方高度讚賞。

比賽過程中，每當小龍女帶來的應援曲演出響起，都讓現場球迷眼睛為之一亮，紛紛舉起手機錄影、拍照，氣氛熱烈。這樣的表現不僅讓籃球賽事增添不同以往的應援風格，也讓更多人認識了台式應援的獨特魅力。

小龍女成員們也表示，此次參與東超四強賽不僅是一次全新的挑戰，更讓她們收穫良多。透過與不同領域的專業團隊合作，她們學習到更多舞台表現的技巧，也深刻體會到應援文化在不同運動賽事中的影響力。未來，她們將帶著這次的經驗，持續精進自我，並將台式應援文化推廣至更多國際舞台。

味全龍球團表示，能夠有海外交流的機會，是團隊值得驕傲的一件事。未來，球團將持續推廣，讓更多人看見味全龍不僅是一支棒球隊，更是一個充滿活力、能夠感染球迷的團隊。

期待未來有更多機會，讓小龍女們在不同的舞台上發光發熱，將台式應援的熱情走向海外！