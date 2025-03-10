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中職高雄辦桌百桌秒殺　球星、女孩碰拳會限量開賣

▲中華職棒球星女孩碰拳會開賣。（圖／中華職棒提供）
▲中華職棒球星女孩碰拳會開賣。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2025年中華職棒開季宣傳將移師高雄展覽館舉行，千人齊聚「開季團圓大辦桌」，特別邀請到高雄內門知名辦桌洪師傅掌廚，希望大家透過開季團圓活動齊心迎接嶄新球季，而近百桌的團圓大辦桌活動開賣1分鐘全數秒殺。

當天除了開季團圓大辦桌之外，場外由中華職棒與球團們共同設置商品攤位市集，提供球迷購買各項商品，歡迎球迷朋友一起來共襄盛舉。

團圓大辦桌活動星光熠熠，六隊球星和女孩也將來到高雄和大家見面，「球星女孩碰拳會」等你來參與，碰拳會資格券將在明日中午12點在ibon售票系統限量開賣，資格券將採「實名制」每張1000元（可折抵現場CPBL商店商品1,000元），每場次限量100名，共4場。

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今年開季宣傳活動旨在邀請球迷團圓，希望所有的棒球迷能一起參加年度開季盛事，日前公布開季最強應援團陣容後，今日揭曉眾所矚目的球星出席名單，中信兄弟黃恩賜、林暉盛，統一7-ELEVEn獅郭俊麟、胡金龍，樂天桃猿黃子鵬、嚴宏鈞，味全龍蔣少宏、陳子豪，富邦悍將江國豪、江少慶，台鋼雄鷹陳柏清、陳宇宏。

球星女孩碰拳會資格劵將採「實名制」在明日開始販售，碰拳會不用大辦桌入場門票，球迷皆可購買資格券參加，每人限購2張。

購票球迷朋友享當日開季宣傳場邊CPBL SHOP快速通關，可以提前在早上10點進場至場邊商店購買開季宣傳系列商品，資格券同市值1000元等值商品兌換劵，限3月15日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換。

2025年中華職棒開季宣傳活動攜手高雄市政府、運動發展局合作，最盛大辦桌活動就在3月15日於高雄展覽館北館N2區，進場還能拿到Team Taiwan高雄限定款毛巾一條。

關鍵字： 中職棒球

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