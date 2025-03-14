富邦悍將上半季7大主題日公布　李珠珢開幕戰首秀送應援T



▲2025年富邦悍將上半季主題日。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

2025年球季富邦悍將公布上半季7檔主題日，主場開幕系列戰「 Fight For All 」在4月2日、4月3日，Fubon Angels全員到齊共同迎接開季，6月14日、6月15日在台北大巨蛋有「GPOP流行音樂節」，上半季26場新莊主場售票，將於3月18日五中午12點半起開放家族會員優先購票，3月21日中午12點半起全面開賣。

「Fight For All」主題日，將帶來最熱血的悍將精神，Fubon Angels 將全員到齊，包括備受期待的李珠珢加入Angels的首秀。



開幕戰主題日要送你最有氣勢的應援T-shirt，以悍將藍白為主色系搭配強而有力的年度口號，大家一起穿上來為悍將應援，主題日兩天只要購買熱區/熱力區門票（2日熱力區700元/熱區500元、3日熱力區900元/熱區700元），即可獲得「我要這件應援TEE」，2日贈送「亮白款」、3日贈送「湛藍款」。

4月12日、4月13日全新親子主題日奇妙登場，「奇趣城堡」等著大朋友、小朋友來一同來體驗科學的奧秘，現場多個互動式科學闖關攤位，透過趣味的遊戲收穫知識，還有親子手作區一起發揮創造力，另外多家美食餐車來補充體力，讓幸福笑聲一起充滿新莊棒球場。

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4月26日、4月27日「春日探險」與你一起背上背包，挑戰刺激的攀岩及闖關活動，還有各式昆蟲和爬蟲動物等著家人們一起探索，揭開自然界的神奇面紗，激發你的冒險精神，一起成為無所畏懼的探險家。

5月3日、5月4日一起說「안녕你好」，不用搭飛機，最道地的韓國日就在新莊城堡，最強外援啦啦隊帶領家人們熱血應援，將有滿滿的韓國小吃以及傳統遊戲邀請悍將家人一起參與，來新莊城堡就能體驗韓國文化以及應援樂趣。

5月17日、5月18日發送「心動信號 」，陽光男孩與你甜蜜相伴，悍將們要與你一起共度美好的週末時光，眾所期盼的甜蜜語錄等你發現，限定私服造型影像小卡絕對值得收藏，浪漫遊戲邀你來挑戰。

6月7日、6月8日球場變夜市，美食吃免驚！「迺夜市呷好味」主題日，把最台的夜市文化帶進棒球場，台味經典小吃應有盡有，現場還有夜市經典攤位遊戲，讓球迷體驗夜市氛圍，進場享受最嗨的「台味」棒球之夜。

6月14日、6月15日悍將主場移師台北大巨蛋，上半季壓軸主題日「G!POP流行音樂節」盛大登場，「絕讚好聲」將邀請熱門歌手以及人氣樂團輪番登場帶來精彩現場演出，結合棒球與音樂，為球迷打造一場震撼視覺及聽覺的棒球盛宴！

富邦悍將上半季26場新莊主場賽事門票，將於3月18日起依序開放家族會員於「富邦悍將售票網、富邦悍將售票APP」優先購票，3月21日五中午12點半起於富邦悍將官方售票網、富邦悍將售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」同步開賣全面開賣，大巨蛋主場賽事，將另行公告售票資訊。