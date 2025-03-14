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中信兄弟主場開幕週　進場贈球迷版冠軍戒指

▲中信兄弟主場開幕週贈送球迷版冠軍戒指。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟主場開幕週贈送球迷版冠軍戒指。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

2025年中信兄弟主場開幕週即將在3月29日到3月30日連續兩天於台北大巨蛋開打，為了感謝球迷去年以及新球季首戰的進場支持，中信兄弟球團今日公布進場贈品，3月29日進場的球迷(限內野B1、L2領取)可獲得「2024 進擊冠軍戒指(球迷版)」！

球迷版冠軍戒指上刻有「Thank You Fans」字樣，送給球迷們珍藏這份「十冠榮耀」，商品部也將推出「復刻球員版冠軍戒指」，讓球迷們能夠有不同選擇能夠珍藏！

此外，開幕週兩日購買內野B1及L2區域球迷亦可獲得以中信兄弟2025年度口號「進化」設計的「進化應援短Tee」乙件，3月29日為黃款、3月30日為藏青款，歡迎全場球迷一起穿上，集結進化力量，迎接新球季的開始！

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凡購買內野全區的球迷皆有機會可獲得「中信兄弟《進化攻略手冊》」(B1、L2皆可領取，L4、L5 數量有限送完為止)，內容有完整的新球季資訊，包含黃衫軍團成員、應援歌曲教學、Passion Sisters成員介紹、年度賽程以及主場賽事活動等豐富的內容！小小一本，方便攜帶！不管是資深象迷或是新球迷，都能快速上手今年球季的「進化攻略」，讓球迷們隨時都能複習進化攻略！

關鍵字： 中職中信兄弟

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